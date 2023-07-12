المشدد 7 سنوات لمُتهم بخطف الطفل في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حُكماً بمُعاقبة المُتهم "م.ع – عامل" بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بخطف الطفل "م.ع" بدائرة مركز أخميم.

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وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف الطفل المجنى عليه كرها عنه عن طريق استدراجه إلى أحد الأماكن بدائرة مركز أخميم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وخطف المجنى عليه وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

معاقبة مُتهمين بالتعدي على فتاتين

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالتعدي على فتاتين في مكان عام، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، و محمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليهما في مكان عام "حافلة نقل عام" بإتيان تلميحات وإيحاءات على النحو المبين بالتحقيقات.

وعلى جانب آخر، قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، لجلسة 15 أغسطس لسماع مرافعة الدفاع.

ويواجه المتهم الأول، تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، لغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم، منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

المشدد 6 سنوات لمُتهم بالإتجار في الهيروين

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ى.ع.ا "عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.