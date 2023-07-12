سامى الشيشينى يحلل أداء لاعبي الزمالك مع أوسوريو قبل القمة.. خاص الوفد

يعد سامى الشيشينى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق من نجوم الجيل الذهبي بالقلعة البيضاء ، وظهر تألق مع الفريق ، توج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع القلعة البيضاء والمنتخب المصري .

تحدث سامى الشيشينى في حوار خاص لبوابة الوفد مع نجم القلعة البيضاء سامى الشيشينى بشأن مباراة القمة المرتقبة مساء غد الخميس 126 بين الأهلي والزمالك التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتطرق الحوار مع سامى الشيشينى على أداء الفريق قبل مباراة القمة ، الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها أوسوريو خلال مباراة القمة ، نقاط ضعف الأهلي التي يستغلها الزمالك خلال مباراة القمة ، رأيه في تولي القمة لقيادة تحكيمية مصرية

إليكم نص الحوار :

ما رأيك في أداء الزمالك مع أوسوريو خلال هذه الفترة؟

_بالنسبة لاداء الزمالك مع أوسوريو رائع مميز ،و لاعبي الزمالك فهمت طريقة لعب المدرب ،و لاعبو القلعة البيضاء مع أوسوريو تلعب بتنوع فني في طريقة اللعب و اجاد أوسوريو توظيف لاعبي الفريق في مراكز جديدة .

أوسوريو حقق نتائج مميزة مع الفريق بتحقيق سكور عالي مثل مباراة المقاولون العرب ، ونجح في عمل ريمونتادا أمام فيوتشر حيث يعد فريق فيوتشر من أقوي الفرق بطولة الدوري المصري لهذا الموسم .

أوسوريو نجح خلال تدريب الزمالك في حل نقص المراكز أدخل بعض لاعبي الفريق مثل فتوح باعطائه مركز خط الوسط أجاد فيها اللاعب ، الزناري لاعبه بمركز الباك اليمين وادخل المثلوثي في مركز المدافع .

ما تعقيبك على طريقة لعب أوسوريو .. هل تفيد الفارس الأبيض خلال الفترة البعيدة؟

_بالطبع طريقة اللعب ستفيد الفريق خلال الفترة القادمة مع تدعيم عالي بنوعية لاعبين تناسب خطة المدرب ، لابد من توسيع الدائرة في التعاقد كل مركز، حيث لو وجدنا خلال هذا الموسم شيكابالا أو زيزو غاب عن اللقاء سوف تتأثر الخطة التي بناها المدرب.

ما الأوراق الرابحة التي يحتاجها الزمالك للفوز بمباراة القمه؟

_الأوراق الرابحة في الزمالك هي الفرقة و اللعب الجماعي وليس الفردي ، هناك العديد من الأوراق الرابحة مثل أحمد سيد زيزو الذي بقدم مستوى مميز مع الفريق في الفترة الماضية، أيضًا شيكابالا لو يبدأ أساسي لدية ثقة بالمباريات الكبيرية و ناصر منسي والجزيري سوف يصنعون الفارق .

ما نقاط الضعف التي يستغلها أوسوريو للفوز في القمه؟

_الأهلي ليس لديه نقاط ضعف بشكل كبير جدا، بالدليل فوز الأهلي في أخر 12 مباراة والأهداف التي دخلت في شباك الأهلي قليل .

الأهلي لدية حارس كبير ، وخط دفاع قوي بجانب خط الهجوم ولكن أعتقد لدية مشكلة في مركز خط الوسط بغياب عمرو السولية و رحيل حمدي فتحي التي أعتبرها القوة الضاربة للقلعة الحمراء التي ممكن يستغلها أوسوريو في اللقاء المرتقب.

ماتعقيبك على تولي القمه لقياده تحكمية مصريه؟

_تولي القمة لحكام مصرين ، لابد ان نثق في قرارات حكامنا المصرين ، أتمني المباراة تمر بسلام .

ما أفضل تشكيل يخوض يه الزمالك لمباراة القمة؟

_أوسوريو لدية تنوع في الخطط و التشكيل حيث في مباراة نري الزمالك في المباريات السابقة بخطة 4_1_4 _1 و 4__2_3_1 بتكليفات مختلفة .

ما اللاعيبه او المراكز التي يحتاجها أوسوريو للنهوض بفريق الزمالك للعودة لمنصات التتويج؟

_أعتقد أوسوريو يحتاج للتعاقد مع 4 لاعبين لتدعيم صفوف الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفية القادمة ، حيث الفريق يحتاج للتعاقد مع مدافع "مساك " يٌجيد اللعب بالرجل اليسرى مثل ماطلبة أوسوريو ، ومهاجم مثل أسامة فيصل، ولاعب خط وسط ، وباك يمين .

و الجدير بالذكر ، تولي سامي الشيشيني نجم ومدرب نادي الزمالك السابق منصب جديد في نادي السكة الحديد، وذلك بداية من الموسم المقبل.