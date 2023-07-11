موعد مباراة الزمالك وفاركو الأخيرة في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل 16 يوليو الجاري ، لحساب منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز التي توج الأحمر بلقبها.





ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية للأندية والمنتخبات.

قمة الدوري ..

وفي مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في تمام الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس لحساب مواجهات الدور الثاني من بطولة الدوري.

ويخوض الأهلي مواجهة القمة بعد أن حسم رسميًا لقب الدوري أمس الاثنين مستفيدًا من خسارة بيراميدز أمام سيراميكا بثنائية لهدف ، كما تمكن الأحمر من الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء يوم السبت الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

بينما تمكن الأبيض من الفوز على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم مساء يوم السبت الماضي على ستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



ويخوض الزمالك مواجهة القمة المقبلة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوزه على نظيره فيوتشر في مباراة قوية بنتيجة 3-2 .

ومن المنتظر مشاركة الزمالك الموسم المقبل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تتويج الأهلي باللقب ، وحسم بيراميدز وصافة الدوري الممتاز.