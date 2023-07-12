تأييد حبس لاعب الزمالك السابق لسرقه عقد زواجه العرفي

قضت محكمة جنح الهرم، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم حبس لاعب الزمالك السابق و البنك الأهلي الحالي إسلام جابر، سنة لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، مع النفاذ والمصاريف والزمته بدفع 15001 تعويض مادي.

المحكمة تتحفظ علي لاعب الزمالك السابق إسلام جابر

تحفظت المحكمة علي لاعب الزمالك السابق بعد الحكم عليه بالحبس لمدة عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، مع النفاذ والمصاريف والزمته بدفع 15001 تعويض مادي.

وكانت محكمة جنح الهرم قضت في وقت سابق على اللاعب بحكم "حبس سنة مع الشغل والنفاذ" مع إلزامه بالمصاريف، في قضية رقم 57069 جنح الهرم، بسرقة عقد زواج عرفي.

رفض دعوى إثبات النسب للاعب إسلام جابر

دعوي إثبات النسب

وقضت محكمة الأسرة بالعمرانية برفض دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق.

وتقدم محمود العطار المحامي بدعوى إثبات نسب جديدة ضد لاعب الكرة الشهير إسلام جابر أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، وحملت الدعوى رقم 3392 لسنة ٢٠٢٣ متنوع العمرانية، دعوى إثبات علاقة زوجية وإثبات نسب الصغير (يزن) للمعلن إليه.

وكشف العطار أن سبب رفض دعوى إثبات النسب السابقة، هو رفعها الدعوى قبل ميعادها القانوني، وهو قبل ولادة الأم، متابعا: حاولنا تأخير الحكم لحين ميلاد الأم ولكن القاضي لم يستجب.

نص دعوى إثبات نسب إسلام جابر

وكانت سيدة في العقد الثالث من عمرها حرَّرت محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وسرقته ورقتي الزواج العرفي وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من سيدة في العقد الثالث من عمرها تتهم فيه لاعب كرة قدم بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

زواج عرفي للاعب إسلام جابر

وأضافت السيدة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، لافتة إلى أنه عقب علمه بحملها منه مؤخرًا استولى منها على ورقة الزواج العرفي ورفض الاعتراف بالجنين.

وكشفت السيدة أنها تزوجت من اللاعب عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، بواسطة محام حددت هويته، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهامًا بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.