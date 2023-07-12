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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الناتو: النصر الروسي المُحتمل سيكون مأساة لأوكرانيا

أمين عام الناتو
أمين عام الناتو مع أعضاء الحلف وزيلينسكي

 أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من دول "الناتو" مُهمة وجليلة بلا شك، لكن توريد الأسلحة إلى كييف أصبح الآن مسألة إنقاذ، وأهم من الضمانات.

 ووفقًا لما ذكرته شبكة "CNN"، مساء اليوم الأربعاء، قال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "الضمانات الأمنية والوثائق والنصائح والاجتماعات مهمة، لكن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي تزويد أوكرانيا بأسلحة كافية، من المهم للغاية أن نرى في هذا الاجتماع إعلانات عن تقديم أسلحة إضافية من حلفاء الناتو".

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تعليق روسي قوي على صورة زيلينسكي المُتداولة في قمة الناتو

 واعتبر أن "النصر الروسي المحتمل سيكون مأساة لكييف ويجعل الناتو عرضة للخطر، فيما الخطر الأكبر هو إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب، بالنسبة لأوكرانيا، ستكون هذه مأساة، لكنها ستجعلنا أكثر عرضة للخطر".

 تقريب أوكرانيا من الناتو:

 وأكمل: "في هذه القمة أكدنا من جديد أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف واتخذنا قرارات لتقريب أوكرانيا من الناتو، اليوم نلتقي على قدم المساواة، وأنا أتطلع إلى اليوم الذي نلتقي فيه كحلفاء، عندما تنتهي الحرب، يجب على الحلف التأكد من وجود ترتيبات موثوقة لأمن أوكرانيا حتى لا يعيد التاريخ نفسه.  لذلك أرحب بأن العديد من الحلفاء سوف يلتزمون اليوم بتقديم مساعدة أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا".

 من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن بعض الأعضاء في الناتو لا يؤيدون عضوية أوكرانيا، لأنهم "خائفون من روسيا"، حسب قوله.

 وقال زيلينسكي للصحفيين "قد تكون هناك بعض الصعوبات في الحصول على دعم كافة أعضاء الحلف، والبعض ينظرون إلى موسكو وخائفون من روسيا، لكنني أعتقد أن هذه فرصة كبيرة لإظهار شجاعة الحلف وقوته".

 ولم يرد زيلينسكي على سؤال بشأن ما إذا كان سيحضر قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.

 وأضاف أن أوكرانيا تريد إشارة واضحة بأنها ستصبح عضوًا في الحلف، مشيرًا إلى أنها "تحتاج إلى الدعوة" للانضمام إلى الناتو.

 يُذكر أن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، كان قد أعلن في وقت سابق، أن عضوية أوكرانيا في الحلف مستحيلة ما دام النزاع على أراضيها مستمرًا.

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