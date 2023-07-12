مناقشة استعدادات أزهر الشرقية لبدء أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية

عقد الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية، بحضور الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للوقوف على استعدادات المنطقة لبدء أعمال تقدير درجات مواد الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.

حضر الاجتماع، كل من: مدير إدارة الامتحانات، َوالأعضاء الفنية، ومدير التعليم الثانوي، ورؤساء مراكز التصحيح لكافة المواد الدراسية، ومديري المراحل التعليمية.

بيٌن رئيس الإدارة المركزية للامتحانات،أهمية الاستعداد الجيد والمسبق للوقوف على السلبيات وعلاجها، مشددا بضرورةِ تحري الدقة والشفافية التامة خلال أعمال تقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه دون نقصان أو زيادة، مع التأكيد على اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد الجنيدى أن منطقة الشرقية الأزهرية، أنهت كافة الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات المقرر لها بعد غدا السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥، حيث تم تسليم جميع خطابات الندب لجميع المشاركين، كما تم عمل صيانة لكافة المقرات، موجها بأهمية توفير كافة المستلزمات الكتابية لجميع المشاركين.