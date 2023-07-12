شرطة النقل تضبط 1649 قضية متنوعة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1649) قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

عن ضبط (13495) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (131) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

عن ضبط (113) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط مُتهم في بني سويف

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد بنى سويف من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (29) قضية (تبديد -إيصالات أمانة) والمقضى فيهم بالحبس مدد بلغت أكثر من 53 سنة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من ضبط كافة أنواع المُخالفات مهما تعددت صورها في كافة نشاطات الحياة اليومية.

ويشن رجال الأمن حملات مُكبرة يومياً من أجل ضبط أي خروج عن القانون وللقبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمُتورطين في جرائم البلطجة واستعراض القوة وغيرها من الجرائم، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.