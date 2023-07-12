الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فلاهوفيتش وريث مبابي في باريس سان جيرمان

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش

بات الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس على رادار العديد من الأندية الأوروبية لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

يهتم باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين بضم فلاهوفيتش في سوق الانتقالات الصيفي.

وسجل فلاهوفيتش 14 هدفًا فقط في 42 مباراة في كافة المسابقات، ولا يمانع يوفنتوس بيعه حال وصول عرض مناسب.

نادي يوفنتوس يعمل على موازنة بعد خسارة النادي الإيطالي أكثر من 200 مليون يورو في 2021-22 ، لذا فالهوفيتش هو أحد النجوم الذين قد يغادرون ملعب أليانز في أقرب وقت ممكن. 

أرتبط أسم فلاهوفيتش مع أكثر من نادي من أجل التعاقد معه، باريس سان جيرمان آخر من انضم إلى السباق.

تابعت التقارير الصحفية الفرنسية، أن بطل الدوري الفرنسي مهتم بضم فلاهوفيتش لأنه قد يكون الوريث الأفضل لكيليان مبابي الذي بات قريبا من الرحيل بعد رفضه لتمديد عقده لموسم آخر، لينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل 2024.

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