أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

حبس دجال العطارين بتهمه النصب علي المواطنين بالأسكندرية



كانت البداية معلومات وتحريات أكدتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى خلالها المُعلن عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه “عاطل - مقيم بمحافظة بالإسكندرية”.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين، بحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.