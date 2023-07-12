محمد رمضان يطرح بوستر "ع الزيرو"

طرح الفنان محمد رمضان، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “ع الزيرو”، والذي مقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.

ونشر محمد رمضان البوستر الترويجي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" أبوك ملك و أنت وزيره .. وأي حلم أنت أميره، قريباً فيلم ع الزيرو بجميع دور العرض

ثقة في الله نجاح ".

بوستر فيلم ع الزيرو

تفاصيل الشخصية التي يجسدها محمد رمضان في فيلم “على الزيرو”

يجسد دور شاب من الصعيد ومن أسرة بسيطة، يأتي إلي حي بولاق الدكرور، يُدعى حمزة درجوان صاحب “دي جي”، ولاعب درامز محترف و يسعي للشهرة والنجومية وتحقيق المال، أرمل وله ولد صغير تركته له زوجته بعد الولادة.

يعاني ابنه من مرض نادر، ويحتاج لعملية زرع نخاع شوكي، ولم يستطيع محمد رمضان جمع تكلفة العملية وتتولي الأحداث حول محاولات رمضان تأمين العملية ومبلغها لابنه.

يشارك بطولة على الزيرو بجانب محمد رمضان، نيللي كريم وجومانا مراد وشريف سلامة وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل ويُعد هو التعاون الأول بين الثنائي محمد رمضان ونيللي كريم.

وشارك الفنان محمد رمضان في الماراثون السينمائي لعيد الفطر بفليمه "هارلي" وحصد الفيلم على 33 مليون و995 ألف و872 جنيهًا منذ طرحه بجميع دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم هارلي فيلم هارلي بطولة: محمد رمضان، مى عمر، ومحمود حميدة، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، تأليف محمد سامي، ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

كما شارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة، من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن؛ زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي يقمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي تقوم بدور والدته صافية.