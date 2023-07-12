الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال الفترة المقبلة، وهي الأوقات التي تكون عطلات رسمية من الدولة و تقضي فيها الأسر والعائلات أوقات سعيدة معا.

وفي السطور التالية نوضح الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023:

إجازات شهر يوليو

الأربعاء 19 يوليو "رأس السنة الهجرية"

الأحد 23 يوليو" ثورة 23 يوليو"

إجازات شهر سبتمبر

الأربعاء 27 سبتمبر "المولد النبوى الشريف"

إجازات شهر أكتوبر

الجمعة 6 أكتوبر "عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"