الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

موظف في إجازة
موظف في إجازة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال الفترة المقبلة، وهي الأوقات التي تكون عطلات رسمية من الدولة و تقضي فيها الأسر والعائلات أوقات سعيدة معا.

 

وفي السطور التالية نوضح الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023: 

 

إجازات شهر يوليو 

الأربعاء 19 يوليو "رأس السنة الهجرية"

الأحد 23 يوليو" ثورة 23 يوليو"

 

 

إجازات شهر سبتمبر 

الأربعاء 27 سبتمبر "المولد النبوى الشريف"

 

إجازات شهر أكتوبر 

الجمعة 6 أكتوبر "عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"

 

 

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