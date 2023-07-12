الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال الفترة المقبلة، وهي الأوقات التي تكون عطلات رسمية من الدولة و تقضي فيها الأسر والعائلات أوقات سعيدة معا.
وفي السطور التالية نوضح الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023:
إجازات شهر يوليو
الأربعاء 19 يوليو "رأس السنة الهجرية"
الأحد 23 يوليو" ثورة 23 يوليو"
إجازات شهر سبتمبر
الأربعاء 27 سبتمبر "المولد النبوى الشريف"
إجازات شهر أكتوبر
الجمعة 6 أكتوبر "عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"