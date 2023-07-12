اصطفاف سماوي جميل لثلاثة كواكب مختلفة الألوان.. الليلة

يظهر في السماء بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، اصطفاف كوكبي الزهرة والمريخ ونجم قلب الأسد، بالافق الغربي في مشهد يرى بسهولة بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الاصطفاف هو حدث فلكي تظهر فيه عدد من كواكب نظامنا الشمسي في صف واحد تقريباً، في نفس المنطقة من السماء إضافة إلى القمر أو نجم لامع، كما تشاهد من ألارض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس وليس لهذه الظاهرة تأثير على الأرض.

وأوضحت الجمعية، أن اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدآ نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس، في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة.

ولفتت، إلى أنه يفضل البدء في مراقبة السماء قبل حلول ظلمة الليل وسيكون الزهرة أول الحاضرين ساطعاً نابضاً بالحياة، ومشرقاً للغاية وعند رصده عبر تلسكوب صغير سيكون اقل من نصف قرصه مضاء بنور الشمس.

ويظهر كوكب المريخ خافت جداً مقارنة بالزهرة، وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن وصغير جدًا في السماء، ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

وينضم للاصطفاف قلب الأسد وهو نجم من القدر الأول وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة، الذي يوجد تقريباً على المسار الظاهري السنوي للشمس، أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج. يسمى هذا النجم ايضا (الف) الاسد كما يدعى ( نجم المنجل) فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الاسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل ، ويمثل (نجم المنجل) يد ذلك المنجل .

ونتيجة لدوران الأرض حول محورها، تنخفض هذه الأجسام جميعًا، خلال ساعات الليل ظاهرياً نحو الغرب.