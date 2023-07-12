تخفيضات ومنح للطلاب الجدد والمحولين بالجامعة المصرية الروسية

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الجامعة تسعى لجذب الطلاب المتميزين والمجتهدين والمبدعين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمعادلة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من التخفيضات والمنح الدراسية الجزئية لهؤلاء الطلاب.

وأضاف"فخري" أن الجامعة تمنح الطلاب الراغبين فى التحويل لـ"كلية الهندسة"، من جامعات أخرى نسبة خصم 25% على المصروفات الدراسية المقررة لهذا العام طوال فترة دراستهم الجامعية حتى التخرج، كما تمنح نسبة خصم 10% على المصروفات الدراسية لطلاب شهاداتالثانوية العامة والمعادلة المتقدمين؛ لجميع كليات الجامعة الـ(8) لمن لهم أشقاء يدرسون داخل كليات الجامعة، وذلك بدعم من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

جميع برامج كلية الهندسة معتمدة من إتحاد المهندسين العرب

أضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية، بأن جميع برامج كلية الهندسة معتمدة من إتحاد المهندسين العرب، وأن برنامجى "هندسة الإتصالات، هندسة الميكاترونيات والروبوتات"، حاصلين على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.. كما أنه تم إبرام اتفاقية برامج تعليمية مشتركة مع جامعة إيـﭼﭬسك التقنية الحكومية الروسية"Izhevsk State Technical University (ISTU) "؛ لمنح درجات علمية مذدوجة فى مجالات: "هندسة الإتصالات، هندسة التشييد، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات"، وبموجب هذه الاتفاقية يتاح للطالب الملتحق بأحد هذه التخصصات فرصة الجمع بين العلوم الأساسية النظرية والخبرة العملية والتدريب في روسيا، والحصول على شهادة مزدوجة.

وأكدت إكرام محمد عبد الحميد، الأمين العام للجامعة المصرية الروسية، أن إدارة الجامعة تمنح الطلاب الراغبين فى الإلتحاق بكلية الهندسة من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" نسبة خصم 25% طوال فترة الدراسة؛ بشرط ألا يقل المعدل التراكمى للطالب خلال فترة الدراسة عن (2.7).

وأشارت الأمين العام للجامعة المصرية الروسية أن الجامعة لديها خطوط نقل للطلاب من معظم المحافظات والمدن المجاورة، بجانب الملاعب الرياضية المتنوعة والمتعددة داخل الحرم الجامعى، والمكتبة المركزية المتوافر بها بها معظم المراجع الدراسية والكتب التثقيفية.

و أوضح عماد رضا، مدير شئون الطلاب بالجامعة المصرية الروسية أنه على الراغبين فى الإستفسار عن التقدم لكليات الجامعة المصرية الروسية"، الإتصال بإدارة شئون الطلاب عبر الهواتف المخصصة لذلك بالموقع الإلكتروني للجامعة، كذلك الخط الساخن، أو زيارة الجامعة للرد على كافة الاستفسارات.

الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسيةتخفيضات ومنح للطلاب الجدد والمحولين بالجامعة المصرية الروسيةتخفيضات ومنح للطلاب الجدد والمحولين بالجامعة المصرية الروسية