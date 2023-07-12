وفد جامعة زيجانج الصينية يشيد بالأجهزة المستخدمة في البحث الزراعي بـ مصر

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدًا من جامعة زيجانج الصينية، إذْ استعرض رئيس المركز أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية وما يقوم به من تحقيق الأمن الغذائي وإنتاج أصناف من المحاصيل المختلفة قادرة علي مواجهة الجفاف والملوحة مع تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة عالية.

يعد مركز البحوث الزراعية الزراع البحثي للزراعة المصرية وله تاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وعلي هامش الزيارة قام الوفد بزيارة المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية، وهي كالآتي: معهد بحوث القطن والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.

أشاد الوفد بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال البحث الزراعي المصري.

قال رئيس المركز: "إن الهدف من الزيارة هو التمهيد لتوقيع عددٍ من البروتوكولات بين جامعة زيجانج ومركز البحوث الزراعية وفي ختام الزيارة أثني الوفد علي مركز البحوث الزراعية ودوره في خدمة القطاع الزراعي المصري.