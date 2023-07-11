مؤتمر صحفي للتفاصيل الكاملة لمهرجان العلمين 2023

دقائق قليلة تفصلنا عن المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان العلمين 2023، المقرر إقامته في الخامسة مساءً بمنطقة نورث سكوير.

مهرجان العلمين 2023..نشاطات فنية ورياضية وترفيهية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين 2023 تحت شعار العالم علمين في الفترة بين 13 يوليو حتى 26 أغسطس، وسيعيش رواده تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

من المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023..حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات

ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها

تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني للحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة الى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين

تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الإرتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.

تتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط بشكل مباشر، ووجود أطول ممشى سياحي في العالم على شاطئ البحر البالغ طوله نحو 14 كيلومتر، ووجود أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة "المجمع التجاري الترفيهي" على البحر مباشرة أمام منطقة الابراج ويضم نحو 40 مبنى ومركز تجاري كبير، وأكثر من 350 علامة تجارية بجانب العديد من الوسائل الترفيهية والسياحية بالمكان.