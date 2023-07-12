مهرجان العلمين الجديدة يسهم في عرض الفرص الاستثمارية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مهرجان العلمين الجديدة الذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل يعد فرصة مهمة في عرض الفرص الاستمثارية الموجودة في مصر خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة مدينة العلمين.

زيادة حجم الاستثمار

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مدينة العلمين تتمتع بموقع فريد مما يساهم في الترويج لها سياحيًا وحتى استثماريًا مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري في زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة عدد السائحين الوافدين وتنشيط قطاع السياحة.

فعاليات مهرجان العلمين

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة غدًا والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في المنطقة العربية، والاول في الشرق الاوسط، حيث يتضمن 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي، ويضم عرض أزياء عالمي بمشاركة أفضل ١٠ مصممى أزياء فى الوطن العربى.

حفلات فنانين



كما يشمل المهرجان شمل حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية و دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، وسباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، وموكب الفراعنة للسيارات، وأيضًا يتضمن المهرجان سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والنجوم العالميين، ويضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة