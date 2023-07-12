محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء متنزه للمواطنين بمدخل الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتفقد الأعمال النهائية بمشروع إنشاء متنزه للمواطنين بطريق “الزقازيق - أبو حماد” والذي يشمل إقامة حديقة بنجيل صناعي وأعمدة ديكورية واحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين على مسافة 550 متر وعرض 9 متر بدءاً من مدخل المدينة أمام قرية الشوبك وصولاً لموقف مدينة أبو حماد وبتكلفة 5 مليون جنيه.

حرص المحافظ على مشاركة المواطنين فرحتهم بقرب انتهاء اعمال إنشاء المتنزه وتهيئته لإستقبالهم لقضاء أوقاتهم فراغهم، واستمع لآرائهم حول أعمال التطوير الجارية بالمنطقة مقدمين له الشكر لإقامة هذا المشروع الترفيهي الهام والذي يوفر بيئة آمنة للأطفال للعب وقضاء وقتاً سعيداً مع أسرهم .

توجه محافظ الشرقية لزيارة لقرية كفر الجراية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

تفقد المحافظ عدد من شوارع القرية وحرص على الجلوس مع الأهالي وأدار معهم حواراً هادئاً واستمع لمشاكلهم على الطبيعة وتعرف على احتياجاتهم الضرورية، ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بتلبيتها فوراً في اطار الإمكانات المتاحه.

وقال المحافظ أن الدولة تبذل قصارى جهدها سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقوم بتوفير الإعتمادات المالية اللازمه لإقامة مشروعات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وفتح محاور مرورية جديدة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن جولاته المفاجئة بمختلف قرى المحافظه تأتي للتعرف احتياجات الأهالي على الطبيعة ووضع الحلول اللازمة لعلاج كافة المشكلات التي يعانون منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبهم عبر أهالي القرية عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للمرة الثانية مقدمين له الشكر لتكرار زيارتة للقرية وتكليفاتة الواضحة للتنفيذيين بسرعة إنهاء كافة المشاكل التي يعانون منها.

رافق المحافظ المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، والمهندس أحمد العكش المشرف علي اعمال التطوير.