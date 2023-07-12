انطلاق فعاليات معرض الأوبرا للكتاب ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "انطلاق فعاليات معرض الأوبرا للكتاب ضمن احتفالات الثقافة بثورة 30 يونيو".

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المعرض يضم مجموعة كبيرة من الكتاب المتنوعة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن المعارض خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب متنقلة تتبع الهيئة العامة للكتاب ويشارك معها مجموعة من الناشرين، وتضم مجموعة كبيرة جدا من الكتاب المتنوعة، ويتم التركيز فيها على كتب الشباب والأطفال والترجمات والكتب المخفضة لتشجيع الشباب وطلاب الجامعة، وهذا تقليد تتبعه وزارة الثقافة منذ سنوات كثيرة.

هذا المعرض بداية سلسلة المعارض الخارجية في أرض دار الاوبرا

وأضافت: "بمناسبة ثورة 30 يونيو يقام هذا المعرض ليكون بداية سلسلة المعارض الخارجية في أرض دار الاوبرا، لكن المعرض ليس تابعا لدار الأوبرا".

وذكر التقرير، أنه في ساحة الاوبرا حيث تلتقي الفنون كلها ويلتقي الكتاب مع السينما والمسرح والموسيقى، وبالتالي، هنا ساحة متميزة وساحة ثقافية مفتوحة للجمهور المصري طوال فترة أيام المعرض على مدار 10 أيام ويشارك معنا فيها العديد من دور النشر الخاصة، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويوجد بهذا المعرض الكثير من الكتب والموضوعات المختلفة للأطفال بأسعار في متناول الجميع في كثير من الإصدارات.