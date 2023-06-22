كارثة بيئية.. تدنى مستوى جريان نهر دنيبر

قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو إن الكارثة البيئية المترتبة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، بدأت بالتجسد بتدني مستوى جريان نهر دنيبر، وفق روسيا اليوم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" تصريحات سالدو على هواء راديو "تافريا"، حيث أوضح أن: "الجزء السفلي من نهر دنيبر يعاني الآن من كارثة بيئية لأن الكثير من الطيور تلتقط بالسمك المختنق جراء تدني مستوى مياه النهر وتحمله بعيدا".

وأشار القائم بأعمال حاكم المقاطعة إلى أن كل شيء في نهر دنيبر يصب في مياه البحر الأسود، ومن ثم يتّجه نحو أوديسا ورومانيا وبلغاريا.

وأضاف: "قد تكون هناك أيضا مشاكل مرتبطة بتلوث المياه".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة في مقاطعة خيرسون، أرتيش سات، ذكر في وقت سابق، أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في المقاطعة ارتفع إلى 121 شخصا.

واستهدفت قوات كييف محطة كاخوفسكايا يوم 6 يونيو الجاري، ما تسبب في فيضانات على ضفتي دنيبر وعواقب وخيمة على البيئة في المنطقة.