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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُعلن انطلاق اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر بسوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق اختبارات إنتقاء واكتشاف المواهب الكروية بمشروع كابيتانو مصر، تحت إشراف اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن سطوحي، ويتواجد في اختبارات محافظة سوهاج كابتن منتخب مصر سمير كمونة، بالإضافة الي لفيف من المدربين.

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وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بالمحافظات إلي أكثر من ٤٠ ألف مسجلين علي بوابة مصر للشباب والرياضة، وتنفذ اختبارات محافظة سوهاج بمركز شباب مدينة سوهاج تنسيقيًا مع مديرية الشباب والرياضية بسوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد ومديرية الأمن والصحة والسكان.


وخلال الاسابيع الماضية تم الإعلان عند موعد وتوقيت اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر لمواليد ٢٠٠٩ 
🌟اختبارات كابيتانو مصر  الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩ :-

١- سوهاج (١٢و ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان ( ١٥ و ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ ) ملاعب جامعة  اسوان

٣- المنيا ( ١٩ و ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣ ) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة

٤- بورسعيد ( ٢٤ و ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣ ) المدينة الرياضية ببورسعيد

٥- البحيرة ( ٣٠ و ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور

٦- المنوفية ( ٥ و ٦ / ٨ / ٢٠٢٣ ) نادي الجمهورية بشبين الكوم

٧- الغربية ( ٩ و ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ ) نادي بلدية المحلة

٨ - القاهرة الكبري ( ١٣ و ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب الجزيرة

🌟اشتراطات اجراء الاختبارات كابيتانو مصر  الموسم الثاني :

١- ان يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 ( 14 سنة ) الحضور بصورة شهادة الميلاد .

٢-  ان لا يكون مسجل باى نادى او هيئة رياضية

٣- حضور الاختبارات بزى رياضى ( شورت - تيشيرت – حذاء رياضى )

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الالكترونى 
https://www.emys.app/sport/capitano2/
٥- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

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