" التفسير " آخر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية؛ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في اليوم الختامي لمادة "التفسير" الأربعاء الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٣ .

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، إن طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي أدوا امتحانات اليوم الختامي وسط حالة من الهدوء والنظام، وذلك خلال تفقده عدد من لجان إدارة غرب الزقازيق.

وأكد أن غرفة المتابعة الفرعية بالمنطقة، لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 انطلقت في الثالث من شهر يونيو الماضي، وأدى الطلاب الامتحانات من خلال ٥٨ لجنة تم توزيعها على 17 إدارة تعليمية .

ومن المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات لكافة مواد الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز تصحيح الزقازيق، السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ من خلال ٣ مراكز فرعية بالشرقية الأزهرية.