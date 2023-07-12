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الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة ..

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الورشة التدريبية على صناعة المشغولات اليدوية بالجلود

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة الفتاه والمرأة، تنفيذ ورشة الحرف اليدوية الخاصة بالجلود، ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بمركز شباب سوبر بمحافظة الغربية، وذلك خلال الفترة من ٩ حتى ١٣ يوليو الجاري .

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ويتم التدريب على كيفية قص وصناعة المحافظ والشنط والصباغة والطباعة عليهم ، والتعريف بأنواع الجلود و شرح البترون و طريقه أخد المقاسات والقص والتخريم والخياطة.
 
تأتي هذه الورش الحرفية في إطار حرص الوزارة على  تشجيع الفتيات و تأهيلن وتدريبهن لتوفير فرص عمل جديدة، كذلك التدريب المهني والحرفي  لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة، والمساعدة على تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع .

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