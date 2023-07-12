أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الدوري المصري والمواجهات الودية والقنوات الناقلة.

وتستمر منافسات الدوري المصري دون توقف، إذ يلتقي الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب.

ووديًا، يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليدز في النرويج، ويلعب بروسيا دورتموند مع فيستفاليا راينيرن، كما سيواجه الجزيرة الإماراتي نظيره بوتشباتش الألماني.

أبرز مباريات اليوم

مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب (20:30 مصر والسعودية)

مباريات اليوم الودية

بنفيكا × ساوثهامبتون (17:00 مصر والسعودية)

مانشستر يونايتد × ليدز (18:00 مصر والسعودية)

بروسيا دورتموند × فيستفاليا راينيرن (19:00 مصر والسعودية)

بوتشباتش × الجزيرة (20:00 مصر والسعودية)

درع الدوري المصري

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من استلام درع الدوري العام في مواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها الأربعاء 19 يوليو الجاري ، بدلًا من استلامه في مواجهة القمة المقبلة أمام الزمالك بعد غدٍ الخميس.

وأوضحت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، أن درع الدوري سيكون من الصعب تجهيزه خلال الفترة الزمنية الحالية، خصوصًا بعد تتويج الأهلي باللقب رسميًا الساعات الأخيرة مستفيدًا من تعثر بيراميدز أمام سيراميكا والخسارة بثنائية لهدف.



كما أن درع الدوري المتواجد حاليًا داخل مقر نادي الزمالك لم تتسله الرابطة ولم يتم تجهيز الاحتفالات الخاصة بذلك وترتيب الإجراءات.

قمة الدوري..

وفي مواجهة مرتقبة جماهيريًا، يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مواجهة قمة الكرة المصرية المقبلة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في تمام الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس ضمن مواجهات الدور الثاني من بطولة الدوري.



ويخوض الأهلي المواجهة بعد حصده رسميًا للقب رقم 43 في مشاركاته بالبطولة المحلية.



بينما يأتي الزمالك ثالثًا في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد الفوز الأخير على نظيره فيوتشر بثلاثية لهدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ستاد السلام، لحساب منافسات الجولة 33.

كما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل 16 يوليو الجاري، لحساب منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز ويختتم الأبيض مشاركاته في النسخة الحالية من الدوري الممتاز بذلك اللقاء.