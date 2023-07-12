الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلاتنبرج يفتح النار على رئيس لجنة الحكام السابق

كلاتنبرج
كلاتنبرج

رد الإنجليزي مارك كلاتنبرج، على تصريحات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في مصر سابقا والتي هاجم كلاتنبرج من خلالها. 

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قال كلاتنبرج في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"قبل تواجدي في مصر لم أكن أعرف عصام عبد الفتاح ولم أراه في البطولات الكبرى".

واضاف :"إذا عمل عصام عبد الفتاح ونجح في مصر قبل تواجدي فلماذا تعاقد معي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير التحكيم المصري".

وتابع: "عملت في مصر ولم يكن هناك دعم مادي للحكام، ورغم ذلك حاولنا أن نعمل على التطوير ولكن تفسيري الوحيد لتصريحات عصام عبد الفتاح أنه يحاول استخدام اسمي ليجد لنفسه وظيفة من خلال استخدامه لاسمي".

 

كلاتنبرج: بيريرا سيواجه مشاكل من أسرة التحكيم في مصر 

 

وجه الإنجليزي مارك كلاتنبرج رسالة خاصة بشأن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في مصر حاليا. 

قال كلاتنبرج :"أعرف فيتور بيريرا عمل بشكل جيد في اليونان ولديه مشاريع جيدة في اليونان"

وواصل :"لكن أعتقد أن بيريرا سيواجه أزمات في ملف التحكيم في مصر من أسرة التحكيم في مصر نفسها مثلما واجهتني"
 

واختتم: "أتمنى التوفيق للاتحاد المصري وبيريرا وأتمنى أن التحكيم يكون عادلا لجميع الفرق المصرية دون النظر إلى أسمائهم أو ألوانهم"

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