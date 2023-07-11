مجلس الوزراء السعودى يدعم قرارات أوبك بلس

أعلن مجلس الوزراء السعودي فى اجتماعه اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن دعمة لقرارات أوبك بلس، وأكد المجلس مجددا حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، ومن ذلك الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل أغسطس القادم مع إمكانية تمديده.



واطّلع المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية، ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في جميع المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة.



وأوضح معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريحاتة لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة والجمهورية الفرنسية من مضامين بشأن التعاون في مجالات الطاقة، وما يوليه البلدان من أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، واتفاقية باريس؛ بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما.



وتناول مجلس الوزراء مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية، في إطار جهودها الداعمة للعمل الجماعي والنهج متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية والازدهار.



كمااستعرض المجلس، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عقد في موسكو، من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من 2023م إلى 2028م، والتنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.