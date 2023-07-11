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الأربعاء 12 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خريطة لقاع البحر تكشف مفاجأة حول الغواصة “تيتان”

الغواصة تيتان
الغواصة تيتان

نشرت الشركة التي تمتلك حقوق الإنقاذ الحصرية لحطام سفينة "تيتانيك" خريطة لقاع البحر تُظهر المكان التي تم العثور فيه على حطام الغواصة "تيتان"، بعد أسابيع على كارثة الغواصة "تيتان" التي انفجرت في قاع البحر في يونيو.

حطام الغواصة "تيتان”

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تاريخ تأسيس "أوشن جيت" صاحبة الغواصة تيتان ومكونتها التى تسببت فى انفجارها

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وتكشف الخريطة، مدى قرب الغواصة من وجهتها المقصودة أي حطام سفينة تيتانيك، وذلك عند وقوع الكارثة، وكانت هذه الخريطة عبارة عن فسيفساء من صور السونار التي تم شرحها بواسطة عدد من الخبراء، وأظهرت خريطة قاع البحر، المرفقة بملف قانوني، مخططاً لجزء من قوس تيتانيك وهو من أكثر ميزات الحطام شهرة حيث بقي في حالة جيدة نسبيا بعد الكارثة السفينة المعروفة.

انتشرت سيناريوهات عدة حول اللحظات الأخيرة لطاقم غواصة "تيتان" بعد أيام من إعلان وفاتهم، إثر تعرضها لـ"الانبجار" خلال رحلة استكشافية لحطام سفينة "تيتانك" في المحيط الأطلسي، وما تزال مئات الأسئلة تدور حول مصير جثث الغواصة، والطريقة التي لقى بها الأثرياء الـ5 حتفهم فيها.

وقال ويل كونن، رئيس لجنة جمعية التكنولوجيا البحرية، إن الغواصة انفجرت من الداخل، فمن المرجح أن ذلك حدث في غضون جزء من ألف من الثانية، ربما يكون ذلك رحمة لأنها كانت نهاية ألطف من الموقف الصعب جدًا لوجود الضحايا 4 أيام في مكان بارد ومظلم وضيق، إذ انقطعت الاتصالات بالغواصة يوم الأحد، وعثر على حطامها الخميس. 

ومن ضمن السيناريوهات التي كشف عنها "الانبجار" الذي حدث داخل الغواصة، أنه حدث في "جزء من مللي ثانية"، وهو أسرع بكثير من مدة إدراك العقل لما حدث، فيما كشفت الدكتورة إيلين مارتي، طبيبة البحرية المتقاعدة، أن الانفجار أو الانبجار سريع بشكل لا يصدق، ويستغرق الأمر أكثر من ذلك بحوالي 0.25 ضعف ذلك حتى يدرك الدماغ البشري ما حدث.

وبدأ خفر السواحل الأمريكي تحقيقًا شاملًا لجمع الأدلة بهدف معرفة أسباب الانبجار الداخلي الذي حدث، وطبيعة القواعد التنظيمية لمثل هذه الرحلات، وقال الكابتن جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل الأمريكي، "هدفي الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم". 

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