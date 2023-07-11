وزير الزراعة اللبناني: مصر قدوتنا ونسعى للاكتفاء الذاتي

تحاصر الأزمات دولة لبنان، وتنخر المشاكل في كل قطاع، ويعاني البلد العربي، من فرط الفساد الذي أضر بكل مؤسسات سويسرا الشرق.

واندلعت المشاكل السياسية، في لبنان، وتسربت إلى كل القطاعات من اقتصاد وزراعة، وأمن، فشعب البلد العربي الصغير يعاني الويلات.

وقال د. عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية": إنّ لبنان لا يمكنه كدولة ان يستورد ما يأكل.

وتابع الحاج حسن، يجب أن يكون لدى لبنان الحد الأدنى من السلة الغذائية في الداخل اللبناني مثل القمح والبقوليات واللحوم البيضاء وغيرها.

وأوضح وزير الزراعة اللبناني "مصر على سبيل المثال، تستورد لكنها أصبح لديها اكتفاء ذاتي وتصدر، وأصبحت ثاني أو ثالث مصدر للموالح في العالم، وقد تكون من الخمسة الأوائل في البطاطس، هذا الأمر جيد، ونطمح في لبنان إلى هذا الأمر".

الأراضي الزراعية في لبنان

وأشار د. عباس الحاج حسن إلى أن حجم المساحات المزروعة في لبنان لا يتعدى نسبة 30%. مشيرًا إلى أن الوزارة تضع خطة لجذب الاستثمارات الداخلية والعربية في سبيل أن يكون هناك قطاع خاص يعمل مع القطاع الخاص اللبناني ضمن رعاية ومظلة وزارة الزراعة اللبنانية.

واستطرد وزير الزراعة اللبناني، أنه "قبل عام 2019 كان هناك دعم، لكنه عشوائي، وبالتالي، فإنه لم يثمن ولم يغن من جوع، فقد تم هدر مليارات الدولارات من قبل الهيئات المانحة والفاو، ولكن النتيجة أن الواقع الزراعي في لبنان لم يتغير، واليوم، فإن الموضوع مختلف كليا، لدينا استراتيجية في وزارة الزراعة وشراكات، أتحدث عن شراكات أوروبية وشراكات عالمية وشراكات عربية".