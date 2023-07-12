تشكيل لجنة من المنشآت الألية لفحص انهيار بلكونة منزل ببنها

شهدت منطقة أول كوبري 15 مايو بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، انهيار بلكونة عقار دون ثمة إصابات بشرية .

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد انهيار بلكونة عقار بمنطقة اول كوبري 15 مايو بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ولا يوجد ثمة إصابات بشرية حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

واشار ايهاب محمد نائب رئيس المدينة - انه تم تشكيل لجنة من المنشآت الألية للسقوط، وسيتم اخلاء المبنى واصدار قرار بالازالة مؤكدا اته لا توجد إصابات بشرية.

انهيار بلكونة منزل

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