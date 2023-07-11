رينا دووا.. السودانية التي أغضبت المصريين تحط رحالها في أوغندا

نشرت فتاة سودانية، فيديو قصير على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك، أثار غضب المصريين، وأقام الدنيا ولم يقعدها، بسبب انتقاد الفتاة لبعض الخدمات وأسعار المياه والمطاعم والوحدات السكنية.

ولاقى فيديو التيك توكر السودانية رينا دووا، رواجًا كبيرًا بين المصريين، وسط تعليقات ساخطة على محتوى الفيديو من انتقاد الأحوال المعيشية في مصر.

مطالبات بمحاسبة الفتاة

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبة الفتاة السودانية الذين طالبوا بضرورة محاسبة الفتاة السودانية، التي وصلت مصر عقب اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.

اعتذار التيك توكر السودانية

واعتذرت الفتاة عن الفيديو، ونشرت فيديو آخر عن الأشياء التي أحبتها في مصر ، ولكن لم يلقى محتواها قبولًا لدى المصريين.

الفتاة غادرت مصر

غادرت التيك توكر السودانية رينا دووا، مصر وتوجهت إلى أوغندا للإقامة فيها.

نويل روبيسون

وفي سياق منفصل زار التيك توكر الألماني نويل روبيسون، مصر، وخلال رحلته في شوارع المحروسة، يوثق تفاصيل جولته السياحية، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر روبيسون، فيديوهات، على مواقع التواصل، منذ صعوده على متن الطائرة المتجه إلى القاهرة، وسط تفاعل كبير من متابعيه، وحفاوة كبيرة من الجمهور المصري.

فيديوهات التيك توكر الألماني

وشارك "روبيسون" حتى اللحظة 3 مقاطع فيديو مختلفة عبر "تيك توك"، بدأها برقصة مع طاقم رحلة الطيران، على أنغام أحد الأغاني الشعبية المصرية.

وبث "روبيسون"، مقطع فيديو، وهو يرقص على أغنيته المفضلة "Caln Down" بأحد الأسواق في العاصمة المصرية القاهرة.

روبيسون يرقص وسط الأهرامات

شارك التيك توكر الألماني، متابعيه، بصور في منطقة الأهرامات، وهو يرقص على أنغام "مهرجان شعبي".

ووثق زياراته إلى الأهرامات، بعدد من مقاطع الفيديو والصور، نشرها على "إنستجرام"، مبديًا دهشته من حجم أحجار الأهرامات، معربًا عن دهشته لقدرة القدماء المصريين على بنائها.

نويل روبيسون

صانع محتوى مشهور بشعره الكثيف، وُلد عام 1996، ويحظى حساباه بـ"تيك توك" و"إنستغرام"، اللذان يحملان اسم "noelgoescrazy"، بمتابعة 32 مليون شخص.

وزار"روبيسون" عددًا من الدول المختلفة، وتحظى مقاطعه في كل زيارة بمشاهدة الملايين.