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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الرياضة: مهرجان العلمين ثمرة لجمهورية جديدة أرسى قواعدها الرئيس السيسي (فيديو)

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مهرجان العلمين هو حدث عالمي واختيار الشعار عبقري، والعالم بأثره سينظر إلى منطقة العلمين منذ الحرب العالمية، والآن العالم يوجَد في العلمين بالتنمية والتطوير في الجمهورية الجديدة التي أرسى الرئيس السيسي قواعدها، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية أبهرت الإعلامية.

وأوضح صبحي، في كلمته خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، نقلته قناة “اكسترا نيوز”، أن  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي الشريك الاستراتيجي في العديد من الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، متابعا : “أنا شوفت فيديو عن المهرجان لأول مرة في التلفزيون افتكرته خارج مصر”، مضيفا أن العلمين تعتبر امتداد الساحل الشمالي وشهدت نهضة كبيرة جدا.

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وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين حدث ضخم يعكس القوة الناعمة لمصر (فيديو)

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مهرجان العلمين 2023.. الفعاليات الكاملة للحدث الأضخم في الشرق الاوسط

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تشارك مع وزارة الثقافة وتتعاون مع كل الإدارات والوزارات، مؤكدا أن المهرجان سيشهد مشاركة كبيرة من الناس بمنتهى المحبة والوطنية، وبمثابة ثمرة أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن خلال الأحداث يمكننا التسويق للمدينة حتى يعرف الجميع كل شيء عن العلمين، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة شهدت طفرة في كل شيء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر استضافت عدداً كبيراً من البطولات على أرض مصر بلغ 320 بطولة عربية وأفريقية وعربية، وحصلنا على 2400 ميدالية على مستوى العرب وأفريقيا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1111 برنامجاً على 6 ملايين مشاركة شبابية في قطاع الطلائع والنشء، مقدما التهنئة للمصريين بشكل عام.

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