محافظ الغربية يتفقد رصف شارع البحر بالمحلة وكورنيش سمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، مشروع تطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى، والذي بلغت نسبة نهو الأعمال بها 79%، حيث يتم رصف المحور بداية من مدخل مدينة المحلة مرورا بمنطقة الشون وشارع البحر حتى مدخل المحلة ناحية أبو علي بطول 10,300 كم.

وأشار محافظ الغربية أنه يتم صيانة المحور المروي الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المحلة حتى محلة أبو علي، حيث يمثل شارع البحر شريان رئيسي داخل مدينة المحلة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش المحلة الجديد والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي ومنه إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنشية عبد المنعم رياض بالمحلة ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة، كما تفقد أعمال تطوير شارع الإنتاج بحي ثان المحلة، واختتمت الجولة بتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي بحي أول المحلة.

وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال إنشاء كورنيش سمنود على ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.