"مياه قنا" تجرى استطلاعا لمعرفة آراء المواطنين فى مستوى الخدمات بمركز خدمة العملاء

نظمت إدارة التوعية والإعلام التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حملة توعية واستطلاعات لآراء العملاء المترددين على مركز خدمة العملاء بقنا، وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه، كما تم استطلاع آراءهم حول الخدمات المقدمة من الشركة وتم تسجيل جميع الشكاوي والاستفسارات.

تم التأكيد علي آلية التعامل مع الشكاوي من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي(01275118225) واتس أب _ محمول والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي.

من جهته كما أكد المهندس رجب عرفه خليل رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، ان مثل تلك الحملات تهدف إلي التواصل المستمر مع المواطنين ونشر الوعي المجتمعي و الوصول لكافة الفئات، و هذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه و تحقيق أمن مائي مستدام و الحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.