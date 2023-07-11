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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بني سويف: إزالة 68 حالة في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات،الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة  والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم  أمس إزالة  30حالة تعد على مساحة 5834م أراض أملاك دولة  وري وصرف ليصل إجمالي ما تم إزالته  بعد مرور 3 أيام  على بدء المرحلة الثالثة  إلى 68حالة تعد  منها  59حالة تعد مباني على مساحة 8077 متر + 9حالات زراعات على مساحة 9 قراريط. 

 تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية 21 من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023  وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد  مبان وزراعة  واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد وتختتم بالمرحلة الثالثة التي بدأت السبت الماضي 8 يوليو الجاري وتستمر  حتى 28 من نفس الشهر.

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الجريدة الورقية