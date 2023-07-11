بني سويف: إزالة 68 حالة في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات،الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم أمس إزالة 30حالة تعد على مساحة 5834م أراض أملاك دولة وري وصرف ليصل إجمالي ما تم إزالته بعد مرور 3 أيام على بدء المرحلة الثالثة إلى 68حالة تعد منها 59حالة تعد مباني على مساحة 8077 متر + 9حالات زراعات على مساحة 9 قراريط.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية 21 من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد مبان وزراعة واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد وتختتم بالمرحلة الثالثة التي بدأت السبت الماضي 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.