قناة السويس تُسجّل أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بـ 948 مليون دولار

في مايو من العام الجاري:

حققت عائدات قناة السويس خلال مايو من الجاري نحو 948 مليون دولار لتسجل بذلك أعلى ايراد شهري في تاريخ القناة.



وذكرت إحصائيات الملاحة الرسمية والتي نشرت بموقع رئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن أعداد السفن التي مرت بالقناة خلال شهر مايو من العام الجاري بلغت 1859 سفينة بينهم 771 ناقلة بترول

في حين تجاوزت الحمولات الصافية للسفن نحو 142.9 مليون طن خلال مايو.



وسجلت متوسط الحمولات الصافية اليومية للسفن في مايو لنحو 4610 الف طن يوميا وهو أعلى معدل شهري لحمولات السفن بالقناة منذ افتتاحها أمام حركةالملاحة الدولية حتى هذا التاريخ.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن مؤخرا أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار.

ويقول رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نقلة نوعية في نتائج أعمالها وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها قناة السويس بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" ومرورا بأزمة الركود العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النجاح لم يكن وليد للصدفة بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبني سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر في جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.