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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قبول دفعة جديدة لمشروع البطل الأولمبي في لعبتي الملاكمة والمصارعة بالمنيا

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزاره الشباب والرياضة،عن قبول دفعة جديدة من لاعبي المشروع القومي للموهبة ، والبطل الأولمبي ، في لعبتي الملاكمة و المصارعة بمحافظة المنيا .

على أن تتم الإختبارات في لعبة الملاكمة يوم الاثنين الموافق 28 اغسطس 2023 ، بنادي المنيا الرياضي لمواليد ( ٢٠١٠/ ٢٠١١)، حيث اعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ،برئاسة الدكتور مندي عكاشة.

و أن اختبارات المصارعة  للمتقدمين الجدد سوف تقام يوم الأثنين 4 سبتمبر 2023 بنادي المنيا الرياضي ، لمواليد (٢٠١١/ ٢٠١٢/ ٢٠١٣) ، ويتم عمل تجمع للمتقدمين الجمعة من كل اسبوع ، في تمام الساعة الرابعة عصرا بنادي المنيا الرياضي .

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