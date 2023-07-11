قبول دفعة جديدة لمشروع البطل الأولمبي في لعبتي الملاكمة والمصارعة بالمنيا

أعلنت وزاره الشباب والرياضة،عن قبول دفعة جديدة من لاعبي المشروع القومي للموهبة ، والبطل الأولمبي ، في لعبتي الملاكمة و المصارعة بمحافظة المنيا .

على أن تتم الإختبارات في لعبة الملاكمة يوم الاثنين الموافق 28 اغسطس 2023 ، بنادي المنيا الرياضي لمواليد ( ٢٠١٠/ ٢٠١١)، حيث اعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ،برئاسة الدكتور مندي عكاشة.

و أن اختبارات المصارعة للمتقدمين الجدد سوف تقام يوم الأثنين 4 سبتمبر 2023 بنادي المنيا الرياضي ، لمواليد (٢٠١١/ ٢٠١٢/ ٢٠١٣) ، ويتم عمل تجمع للمتقدمين الجمعة من كل اسبوع ، في تمام الساعة الرابعة عصرا بنادي المنيا الرياضي .