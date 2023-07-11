13 شرطا للقبول بجامعة الباحة للعام الدراسي الجديد 1445

فتحت جامعة الباحة اليوم الثلاثاء باب القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 1445هـ، موضحة شروط وضوابط القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام 1445هـ، بكليات (الطب، الأسنان، الصيدلة الإكلينيكية، العلوم الطبية التطبيقية، الهندسة، علوم الحاسب وتقنية المعلومات، العلوم، إدارة الأعمال، التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، التطبيقية بالباحة وبلجرشي والمخواة).

شروط التسجيل والقبول بجامعة الباحة 1445

فيما جاءت الشروط والضوابط العامة لقبول المتقدمين والمتقدمات على برامج البكالوريوس بجامعة الباحة للعام الجامعي 1445 هـ كالأتي:

أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية. أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها. ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات. ألا يزيد عمر الطالب /ة عن (25عام). أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تطلبها الجامعة أو الكلية. أن يكون لاثقاً طبياً، وفي حال ثبوت عدم ذلك للجامعة الحق في إلغاء القبول أو اتخاذ الإجراء المناسب. ألا يكون قد فصل من الجامعة لأسباب أكاديمية أو تأديبية. ألا يكون قد فصل من جامعة اخرى لأسباب تأديبية. الطالب المنسحب من الجامعة لايحق له التقديم إلا بعد سنتين من تاريخ انسحابه، على ألا يكون انسحابه لأسباب أكاديمية أو تأديبية. تكون الأولوية للقبول للطلاب و الطالبات خريجي المدارس الثانوية بمنطقة الباحة. ‏استيفاء أي متطلبات إضافية قد يحددها مجلس الجامعة في وقت القبُول. ‎للجامعة حق إلغاء القبول النهائي في حال لم ينطبق أي شرط من الشروط العامة أو الخاصة على المتقدم أو المتقدمة.

رابط التسجيل بجامعة الباحة في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط

وطالبت جامعة الباحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الراغبين في التقديم بالجامعة من الطلاب والطالبات الاطلاع على شروط ومعايير القبول الخاصة بكليات جامعة الباحة عبر دليل القبول من الرابط التالي.. https://bu.edu.sa/documents/170723/0/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+1445+%D9%87%D9%80.pdf/fad0c079-f3ea-d118-43cd-68a738483256?t=1688996455676

نهاية التسجيل بجامعة الباحة ببرامج البكالوريوس

وأشارت الجامعة أنها ستغلق باب التسجيل والقبول بنهاية يوم الاثنين الموافق 29 ذي الحجة 1444هـ/ 17 يوليو 2023م، ويتم الإعلان للدفعة الأولى يوم الأحد الموافق 5 محرم 1445هـ/ 23 يوليو 2023م، وستحدد الدفعات اللاحقة بناءًا على الشواغر المتاحة بعد إعلان الدفعة الأولى وتأكيد القبولات.