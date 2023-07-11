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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو .. جماهير الزمالك ثائرة بسبب إمام عاشور

ميدو
ميدو

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتدلاند الدنماركي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ميدو قال  في تصريحات بالفيديو عبر موقع فيس بوك  أن جماهير الزمالك غاضبة وثائرة بشدة من انضمام أمام عاشور للأهلي مشددا أن اللاعب وقع بالفعل للاهلي منذ ٤ ايام.

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وأضاف ميدو " أنا بقول لجماهير الزمالك متزعلش …الزمالك فريق كبير ومش حيدخل منافسه علي لاعب كان عنده اصلا. 

الزمالك يقترب من ضم صفقات علي اعلي مستوي وستضيف الكثير للفريق وفقا لمتطلبات اوسوريو المدير الفني للفريق 

وتابع أنه يطالب جماهير الزمالك بالصبر والثقه بلجنه الكرة بالنادي

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