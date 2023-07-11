يسري الديب: العلاقات العامة حلقة الوصل بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي

أكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن العلاقات العامة هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربط بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ثاني فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة اكثر من ١٥٠ متدرب بحضور الأستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس، والأستاذ وائل شاهين مساعد المنسق العام بالدلتا والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

وأشار الديب إلى أن العلاقات العامة تعمل على زيادة التقدم التقني، وبالأخص في وسائل الإعلام المختلفة، فهي تمتلك دور أساسي في زيادة فعالية دور الإعلام في المجتمع من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين الموجودة في المجتمع، كما وجه الشكر لجميع القائمين علي التنفيذ لتلك التدريبات.