حياة عبدون: كل اختلاف في نبرة الصوت يعبّر عن تفاوت في المشاعر

أكدت الإعلامية الدكتورة حياة عبدون رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصري أن لغة الجسد تلك الحركات التي يقوم بها بعض الأفراد مستخدمين أيديهم أو تعبيرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات صوتهم أو هز الكتف أو الرأس، ليفهم المخاطَب بشكل أفضل المعلومة التي يريد أن تصل إليه وهناك بعض الأشخاص الحذرين والأكثر حرصًا وأولئك الذين يستطيعون تثبيت ملامح الوجه وأولئك الذين لا يريدون الإفصاح عما بداخلهم فهم المتحفظون ولكن يمكن أيضًا معرفة انطباعاتهم من خلال وسائل أخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة الإعلامية حياة في ثاني فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة اكثر من ١٥٠ متدرب بحضور الأستاذ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس، والأستاذ وائل شاهين مساعد المنسق العام بالدلتا والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

كما أشارت إلى أن الصوت يلعب دوراً أساسياً في المجتمع فهو الوسيلة الأولى للتعبير عن العاطفة والأداة الأساسية للتحاور بين الناس، وكل اختلاف في نبرة الصوت يعبّر عن تفاوت في المشاعر فإما أن يعبّر عن خوف أو عن عاطفة وحنان أو عن غضب... وعلى الرغم من أهمية الصوت في حياتنا، لا نعيره عادةً أهمية قصوى، لا بل قد نهمله ونؤذيه بوسائل شتى دون أن ندري.