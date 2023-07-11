الأهلي والزمالك..تفوق كاسح للأحمر على الأبيض في القيمة التسويقية

القمة 127

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة 127، بين الأهلي والزمالك والتي تنطلق يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة 31 من الدوري الممتاز.



وحسم الأهلي بطولة الدوري المصري أمس الإنثين بشكل رسمي للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، بعد خسارة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين لهدف.



وكان الأهلي فاز في مباراته الأخيرة ضد الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، فيما انتصر الزمالك على فيوتشر بعد تأخره في النتيجة 2-0 قبل أن يحولها لإنتصار بثلاث مقابل هدفين.

لعب الأهلي مع الزمالك في الدور الأول بالجولة الرابعة عشر، وأنتصر المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، بأقدام محمود كهربا، ومحمد شريف "هدفين".



وكان الزمالك أنسحب من مباراة السوبر المصري الأخيرة بسبب اعتراضه على مشاركة كهربا الذي لديه حكم بالإيقاف، ليتوج الأهلي باللقب بعد فوزه على بيراميدز الذي شارك بدلا من الأبيض.



يرغب الأهلي في التحليق بعيدا بالصدارة رغم تتويجه باللقب لمواصلة تعزيز صدارته بفارق كبير، فضلا عن مباراة القمة التي لديها طابعها الخاص ضد غريمه الزمالك، فيما يرغب الأبيض في الفوز من أجل تعزيز مكانته في جدول ترتيب الدوري المصري، وضمان الصعود إلى الكونفدرالية.





القيمة التسويقية للأهلي والزمالك قبل القمة الـ 127 :

بلغت القيمة التسويقية للاعبي الأهلي 29 مليون و600 ألف يورو مفتوقا على لاعبي الزمالك الذي بلغت قيمتهم التسويقية لـ 19 مليون و830 ألف يورو.



ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 75 نقطة خلال 29 مباراة خاضها، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 59 نقطة خلال 32 مباراة.

