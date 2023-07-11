إنتهاء فعاليات الدورة التدريبية بصحة الدقهلية حول الملاريا و الفيلاريا

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انتهاء فعاليات الدورة التدريبية حول الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا لمسئولي الملاريا وبائي و مراجعي المعمل بوحدات الملاريا.

شمل التدريب مناقشة ملاحظات المرور و آلية تطوير الأداء خلال الفتره المقبله إلى جانب الاستعداد لزياره منظمه الصحه العالميه لإعلان مصر خاليه من الملاريا.

وعقدت الدورة تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية والدكتورة سحر علي مدير الاداره العامه للأمراض المتوطنة بالدقهلية وحاضر بها الدكتور محمد صلاح الدين مدير اداره الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا بالدقهلية.

وبدورها قالت الدكتورة سحر علي مدير الاداره العامه للأمراض المتوطنة بالدقهلية إن الورشة تضمنت تدريباً عملياً للمشاركين علي تحضير صبغة جسيما وفحص عينات ملاريا و فيلاريا إيجابي و كيفيه تشخيص الحالات و التعامل مع مرض الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا و تحويل المرضي لتلقي العلاج فور تشخيص الحالة.

يأتى ذلك في ضوء إهتمام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع وعي الأطقم الطبية لمكافحة الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا.