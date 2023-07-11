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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية

عبد اللطيف جمال رشيد
عبد اللطيف جمال رشيد

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية .

 

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 الرئاسة العراقية 

وذكرت الرئاسة العراقية  في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس العراقي التقي استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، حيث استعرضا آخر التطورات على الساحة الأمنية والسياسية في المنطقة.

 

وأشار رشيد، خلال اللقاء، إلى أهمية توحيد جهود الشعب الفلسطيني ووجوب السعي من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف داعم لفلسطين، معربا عن إدانة بلاده لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وعن تعازيه لأهالي الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

 

ومن جهته، أكد السفير الفلسطيني أن موقف العراق كان مشرفا إزاء القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، معربا عن شكره للرئيس العراقي على اهتمامه ودعمه لحقوق الفلسطينيين.

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