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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القبض على 286 إرهابياً وتجار مخدرات في العراق خلال أسبوع

الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على 286 إرهابياً وتجار مخدرات خلال أسبوع.

 

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الاستخبارات العراقية

وذكرت وكالة الاستخبارات خلال حصيلة أسبوعية لواجباتها اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من القبض 616 متهماً وفق مواد مختلفة وكذلك القبض على73 إرهابياً  و 213 تاجر مخدرات ومتعاطٍ في بغداد والمحافظات".

 

وأوضحت الحصيلة أنه "تم العثور على (1.156) من الحبوب المخدرة، و(2.535)كيلوغراماً من مادة الكرستال وثلاثة أطنان من الأدوية المهربة".

 

وأشارت الى "العثور على 59 قطعة سلاح مختلفة وثلاث عبوات بالإضافة الى ثلاث مواقع لتهريب النفط ومشتقاته و16 عجلة والقبض على 16 شخصاً".

 

 

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