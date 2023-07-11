أغاني وردة الجزائرية في ذكرى ميلادها بمسرح أوبرا إسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة وردة الجزائرية حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر.

موعد حفل أغاني وردة الجزائرية في أوبرا إسكندرية 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الجمعة 14 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من داليا عبد الوهاب ، شيماء ناجى ، رحاب مطاوع ، نهاد فتحى ، سمية وجدى ، صابرين النجيلى وفرح الموجى .

الجدير بالذكر ان المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام ١٩٣٩ بفرنسا ثم جاءت الى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى ، بعدها اضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972.

ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979 ، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى ، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها اميرة العرب ، حكايتى مع الزمان ، وصوت الحب كما قدمت مسلسل اوراق الورد وبعد أربعة سنوات شاركت فى مسلسل ان الاوان .

رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى.