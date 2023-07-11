6 اتجاهات رئيسية تجعل إطلالاتك ملكية طوال العام

تبحث الفتيات والسيدات على ملحقات الأزياء ليكملن إطلالاتهن الساحرة مثل الأميرات، ويوجد الكثير في عالم الموضة يميز الإطلالة ويخطف الأنظار نحوهن.

إذا كنتٍ ترغبي في

متكاملة في خريف وشتاء 2023، نقدم لكٍ ملحقات متنوعة في عالم الموضة لهذا العام لتحصلٍ على إطلالة انيقة ناعمة.

1. الحقائب كبيرة الحجم

وعادت من جديد موضة الحقائب الكبيرة لتكن الخيار الأمثل أمام صاحبات الذوق الجرئ، فالرغم من سيطرت الحقائب الصغيرة الفتره السابقة على العالم الموضة إلا ان استطاعت ان حقائب كبيرة الحجم سيطرت بقوة هذا العام.

ولم يقتصر وضع مكياجك فقط بداخلها فيسهل وضع كافة أشيائك عملية مثل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، فضلًا عن ادوات عملك المختلفة.

2. أحذية الباليه

لا أحد يستطيع أن ينكر النجاح الكبير الذي حققته صناعة أحذية البالية المصنوعة من الساتان الناعم، لتعود من جديد وتحقق انجازًا كبيرًا في عالم الموضة لهذا العام.

وسيطرت أحذية البالية التي تعد من أكثر الصيحات المفضلة لدى صاحبات الذوق الرفيع، ليستمر الهوس بأحذية الباليه بالألوان القوية والمعدنية الجميلة والأسلوب الباريسي العملي والأنيق.

3. شيء من الفضة

هناك سباق دائم بين نغمات الذهب الأصفر التي ظلت طويلًا على المشهد في عروض الأزياء، مع سرقة الأنظار للذهب الوردي لفترة وجيزة، حان الوقت الآن لاستخدام كل الأشياء الفضية مرة أخرى.

فكل ما هو فضي من قلادات وأقراط وأساور كبيرة كانت تزين العارضات خلال عروض هذا الربيع والصيف. وقد أصبحت موضة هذا الموسم بكل ما يشع منها من بريق فضي آخاذ.

4. القبعات

لافتت القبعات عدسات الصحافة والإعلام في عروض الأزياء لهذا العام، لتؤكد تواجدها بقوة بعد اختفائها عن الساحة الفتره الماضية.

وتنوعت القبعات بين الكروشية والساتان المزين بالزهور من الأمام لتزين خصلات الشعر وتكمل أناقة الإطلالة.

ورغم تنوع تصاميم القبعات إلا ان أكثرها قابلية للارتداء هو الدلو، والذي كان واضحاً في العديد من العروض لاسيما في Etro و Carolina Herrera و Alberta Ferretti.

5 الورود

الورود من أكثر أنواع الزينة التي تزين بها الأزياء وتضيف لها لمسة ساحرة ناعمة تخطف قلوب الفتيات والسيدات وتميز إطلالاتهن.

ويسهل وضع الورود على الحقائب والاحذية وأربطة العنق فضلا عن الأحزمة، لتصبح من أجمل صيحات الإكسسوارات لعام 2023.

القفازات الطويلة

ظهرت القفازات الطويلة في مجموعات مختلفة من العروض، وقد أثارت الدهشة بتواجدها في عروض غير متوقعة.

كما في عرض The Row التي زينت فساتينها البسيطة بقفازات جلدية طويلة. وظهرت في عروض Erdem و Deveaux التي استخدمت القفازات الطويلة المصنوعة من الشبك أو الأورغانزا.يمكنك أيضاً الاطلاع على إكسسوارات تزيدك جمالاً Flattering Details