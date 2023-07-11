البورصة تربح 13.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية مدعومة بمشتريات العرب والمصريين.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 13.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.63.1 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة1.3% ليصل إلى مستوي17155نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ربحا بنسبة 6.9% ليغلق عند مستوى3234 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100 الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4402 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصريين والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 127 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 2 مليار جنيه.