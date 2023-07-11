كفرالشيخ تشهد إنشاءات رياضية غير مسبوقة

أهمها أكبر مركز للتنمية الشبابية بوسط الدلتا

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين،الثلاثاء، أن المحافظة تشهد إنجاز أعمال وتطوير وإنشاءات جديدة بمراكز شباب كفرالشيخ، منها مركز التنمية الشبابية بمدينة كفرالشيخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المركز يقع في موقع متميز تجاوره جامعة كفر الشيخ، والمنطقة اللوجستية، إضافة لكوبري سخا العلوي، ومسار العائلة المقدسة، إضافة لأعمال جارية في إنشاء 13 مشروعا بين إنشاء جديد ملاعب ومراكز شباب و مقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجاري العمل في مركزين بنسبة تنفيذ98%.

وأضاف بأنه جاري إعداد العديد من مراكز الشباب، وتطوير ملاعب وإنشاء ملاعب جديدة، وجاري أعمال إنشائية ب 3 قرى، و تستعد للافتتاح خلال الفترة المقبلة هي "الثمانين و عجلان و الغنيمي" بالإضافة إلى إنشاء «نادي الرياض» بقرية الضبعة بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه الملحق به ملعب قانونى بتكلفة 5 ملايين جنية.

يشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، قد تسلمت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي قطعة ارض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفرالشيخ بحي سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفرالشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفرالشيخ لإقامة المركز.