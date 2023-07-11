الإفراج عن 6.5 مليون طن ذرة وفول صويا بقيمة 3 مليار دولار

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وأستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة عين شمس أن 70% من المكون لصناعة الدواجن في مصر هي الأعلاف، ولذلك اهتمت الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حصيلة دولاريه للإفراج عن الكميات التي تم استيرادها من خامات الأعلاف سواء من الذرة والفول الصويا و تم الإفراج مؤخرا عن 185 ألف طن من الذرة والفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار ، يشمل 107 ألف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار و 78 ألف طن من الفول الصويا.

وأضاف أبو اليزيد أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 حتى يوليو 2023 أفرجت الدولة عن ما يقرب 6.5 مليون طن منهم 4.5 ذرة و 2 مليون طن فول صويا واضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار، لافتا إلى أن اهتمام الدولة للإفراج الجمركي ساهم بشكل كبير من حدة الازمة خاصة وان روسيا وأوكرانيا تحتوى على ثلث الإمداد العالمي للحبوب ،كما حرصت الدولة على تسهيل التراخيص للمشروعات الخاصة بـ الإنتاج الداجني والحيواني والمصانع الخاصة بإنتاج الأعلاف بجانب طرح البورصة المصرية للسلع كميات كبيرة من الذرة الصفراء لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن كذلك الاهتمام بمنظومة اللقاحات، فيوجد تعاون بين معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ،فبدلا من استيرادها يوجد مجمع كبير في الإسماعيلية مما وفر الكثير للمربين والمشروعات الموجودة في مصر .