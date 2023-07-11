القاهرة تحتل المرتبة الأولى في عدد السكان.. وهذا تعداد المصريين

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر ارتفع من 72.8 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1 يناير 2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، وذلك بنسبة 51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.

القاهرة الأكبر من حيث عدد السكان

وتعد القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2023.

وتشكل الفئة العمرية أقل من 15 سنة، حوالي ثلث السكان بنسبة 34.3٪، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن من 65 سنة فأكثر، 3.9% فقط في بداية عام 2023، وذلك وفقًا للهيكل العمرى لتعداد عام 2017.

وبلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪، بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2023.

وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير 2023، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل من 15- 64 سنة، يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.

وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 104.5 نسمة/ كم2 عام 2023.