تموين المنوفية: توفير 1092 طن دقيق مدعم

المحافظ يكلف ببحث وإنهاء شكوى أسرة بشما

أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن توفير1092 طن دقيق أي ما يعادل 21 ألف و848 شيكارة دقيق مدعم، وذلك نتاج خطة العمل التي تم إعدادها تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وفقًا للاحتياجات المطلوبة وبما يحقق انتظام العمل بالمواعيد المقررة بالمخابز كافة طوال فترة العيد.

وفى مجال الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملات تفتيشية طوال فترة إجازة العيد لتطهير المحلات من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر فضلًا عن المرور والمتابعة المكثفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة على محلات اللحوم والأسماك والجزارة لحماية المواطنين من أي أضرار، أسفرت عن تحرير 1487 محضرًا تموينيًا تنوع بين 744 محضر مخالفات مخابز و743 محضر أسواق، وأوضح الجمال أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محطة تموين سيارات لعدم الانتظام في تدوين المواد البترولية والتلاعب في الكمية قدرها ( 7 آلاف و545 ) لتر مواد بترولية.

وفى سياق متصل، التقى محافظ المنوفية بأسرة من ناحية شما بأشمون تتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة بهم، وذلك في استجابة من المحافظ عقب جولته الميدانية بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبت الماضى، وعلى الفور تم استدعاء وكيل وزارة التموين وكلفه بسرعة اتخاذ اللازم حيال تلك الشكوى وإعداد المستندات اللازمة لمخاطبة وزارة التموين حفاظًا على حقوق الأسرة والعرض عليه بما تم في هذا الشأن.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بإعداد خطة عمل محكمة للمخابز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وإحكام السيطرة والرقابة على المخابز كافة بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية لأحجام وأوزان الخبز.